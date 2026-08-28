Мосстат назвал три самые массовые отрасли по занятости в Москве и Подмосковье

Названы отрасли Москвы и Подмосковья, в которых работает больше всего людей Мосстат назвал три самые массовые отрасли по занятости в Москве и Подмосковье

Москва28 авг Вести.Жители Московской области чаще всего устраиваются на работу в сферы оптовой и розничной торговли, а также промышленности и логистики. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Леонид Калимуллин.

При этом в столице третье место по занятости среди отраслей занимают научные предприятия, подчеркнул он.

Московская область: оптовая и розничная торговля – это 21,6% работников, промышленность – около 20,5% работников, транспортировка и хранение – около 9%. А в Москве структура достаточно схожая: в торговле работает около 19,1%, в промышленности – 11,2%, однако на третье место выходит научная, профессиональная, техническая деятельность, что, собственно говоря, подтверждает статус столицы как интеллектуального центра рассказал он

Также Калимуллин отметил отличия способов и времени поиска работы в Москве и Подмосковье.

В Москве, например, работу ищут, как правило, с помощью цифровых платформ и интернета. Средний срок поиска работы – около четырех месяцев. В Московской области чуть по-другому. Средний срок – около 4,7 месяца, а большая часть людей ищет работу все-таки через знакомых и родственников добавил статистик

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