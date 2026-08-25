Москва25 авг Вести.Работодатели обращаются к астрологам для составления натальных карт соискателей для того, чтобы узнать об их личностных качествах, а также спрогнозировать их поведение в стрессовых ситуациях. Об этом ИС "Вести" заявила психолог, исследователь в области нумерологии и астрологии Елена Солнечная.

По ее словам, при выборе претендентов на вакансии работодатели обращаются к астрологии, так как этот механизм дает возможность посмотреть на ситуацию под другим углом, а также помогает выявить слабые и сильные стороны соискателя, если компания сама не может определиться, кого она хочет взять из сотрудников на работу.

Специалист может, исходя из даты рождения, посмотреть те аспекты, в которых человек силен, или в которых у него есть слабость, и которые, например, он просто чисто по определению даже если он выучился на эту специальность, он не сможет контролировать … Это выявление скрытых ожиданий и угроз … Я работала с компаниями, которые просили, например, при наборе сотрудников определить личного помощника … И когда ты правильно выбираешь такого человека, то ты с ним срабатываешься очень легко и просто. Я, между прочим, себе точно так же выбирала помощника именно по этим аспектам. И работаю с этим помощником 5 лет сказала астролог

Также она добавила, что натальные карты могут спрогнозировать действия человека в определенных ситуациях.

Вот у компании есть задача, и ее нужно выполнить. Соответственно, мы рассматриваем человека, который более способен для выполнения конкретной задачи. И по цифрам видно, например, этот человек ленивый, или, например, он будет докапываться до истины. И таким образом, видно сразу по натальной карте, какие способности в действиях у вас первостепенно, то есть это сильная ваша сторона отметила астролог

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