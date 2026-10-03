Карьерный консультант рассказала, в какие месяцы лучше всего менять работу HR-эксперт Лоикова назвала лучшие месяцы для смены работы

Москва3 окт Вести.Лучше менять работу после сдачи отчетности – например, после апреля или октября, рассказала ИС "Вести" независимый HR-эксперт, хантер, карьерный консультант Зулия Лоикова.

Она указала на наличие нюансов, связанных с отраслью. В финансовом аудите и бухгалтерии лучше менять работу после сдачи отчетности – например, после апреля или октября. Так специалист сохранит годовой бонус и не подведет команду в активный период.

В сфере образования и IT также есть сезонность, отметила эксперт.

В IT и Digital у нас тоже есть слабая, но все-таки сезонность: спрос круглый год, но весна и осень все равно чуть активнее. В системе образования пик – июнь-август. Перед началом учебного года вы тоже можете получить более выгодные и интересные предложения. И ритейл-услуги часто набирают персонал после новогодних праздников либо перед сезоном, как раз перед Новым годом, и здесь можно попасть на очень хорошие условия. Предлагают больше и выше перечислила карьерный консультант

Лоикова также посоветовала учесть личные факторы, которые важнее сезона.

Первое – это годовой бонус. Если он у вас есть и он выплачивается в марте-апреле, уходить до выплаты абсолютно невыгодно. Желательно иметь финансовую подушку в размере 3-6 месячных окладов, чтобы не соглашаться на первое попавшееся предложение предупредила она

Но и слишком долго выбирать не стоит, посоветовала эксперт. Она привела в пример высококвалифицированных специалистов, которые ищут работу целый год. По ее словам, это неправильная стратегия, поскольку конкуренция достаточно высокая.

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