Профи.Ру: 76% россиян 18-35 лет не могут сами решить мелкие бытовые проблемы

Среди молодежи 18-35 лет 76% не справляются с бытовыми проблемами сами Профи.Ру: 76% россиян 18-35 лет не могут сами решить мелкие бытовые проблемы

Москва15 ноя Вести.Около 62% россиян не способны самостоятельно устранить мелкие бытовые неполадки, причем среди молодежи в возрасте от 18 до 35 лет доля таких людей достигает 76%. Об этом говорится в совместном исследовании "Профи.ру" и ГК "Гранель", на которое ссылается РИА Новости.

"По данным исследования ... 62% россиян не могут самостоятельно решить мелкие бытовые проблемы дома. Например, если нужно повесить полку, заменить смеситель или починить дверцу шкафа. Чаще всего решить самостоятельно бытовые проблемы не могут молодые в возрасте от 18 до 35 лет (76%)", - отмечают аналитики.

В группе 35-45 лет с бытовыми трудностями сложно справиться каждому пятому (21%). Россияне 45-55 лет оказались самыми самостоятельными: 91% опрошенных этого возраста решают подобные задачи сами, 9% - нет.

Основная часть респондентов при необходимости обращается за помощью к близким: так поступают 40% опрошенных, которые просят о содействии родителей или друзей. Частных мастеров вызывают 18%. Еще 4% предпочитают не замечать небольшие неисправности, если их можно не устранять. Попытки справиться самостоятельно предпринимают 38%: 29% из них полагаются на интуицию, остальные действуют по инструкциям из интернета.

Кроме того, в период с 1 января по 5 ноября 2026 года россияне стали чаще, чем годом ранее, обращаться к специалистам по бытовым вопросам. Спрос на сборку мебели вырос на 10%, число заказов на уборку квартир увеличилось на 7%, на сантехнические работы - на 5%.

Ранее опрос показал, что около 40% россиян готовы помочь родителям с переездом в комфортное жилье.