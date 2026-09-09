45% россиян не получают обратно одолженные деньги Больше половины россиян не получают деньги, которые одолжили

Москва9 сен Вести.45%, всегда получали свои деньги обратно, а более половины - нет. Это следует из опроса Т-банка проведенного среди 2 тыс. человек в разных регионах России. Результаты исследования изучил РБК.

Оказалось, что 91% россиян хотя бы раз в жизни давали деньги в долг знакомым или друзьям. Приволжский округ лидирует по числу респондентов, которые хотя бы раз давали в долг, — таких 94%.

Опрос показал, что больше всего денег одалживают и не возвращают жители Северо-Кавказского округа: 15% из опрошенных не получили назад суммы свыше 100 тыс. руб.

Суммы до 5 тыс. руб. чаще всего не возвращают (54% случаев). Сибирский округ стал лидером по числу мелких долгов - 66% опрошенных не вернули суммы до 5 тыс. руб.

Более чем у половины россиян (59%) испортились отношения с близкими, которые не вернули долг. Чаще всего портились отношения с теми, кто не вернул долг, у жителей Южного округа. Однако у 28% опрошенных отношения остались неизменными после подобной ситуации.

Кроме того, результаты показывают, что 53% россиян больше не дадут в долг, если один раз им деньги не вернули. Наиболее осторожны в этом отношении жители Сибирского округа (66%), а в Северо-Кавказском округе 21% опрошенных готовы снова дать в долг даже после негативного опыта.