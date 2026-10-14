Bank of America оштрафован на $1,2 млрд за отмывание денег и обход санкций Власти США оштрафовали Bank of America на $1,2 млрд за отмывание денег

Москва14 окт Вести.Минфин США оштрафовал Bank of America на $1,2 млрд за систематические нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима.

Минфин США применил принудительные меры, наложив штраф в размере $1,21 млрд на Bank of America, второй по величине банк в США, за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима отмечает Минфин США

В частности, банк оштрафован на $1,2 млрд за сокрытие подозрительных операций объемом $5 млрд, на $750 млн - за провал системы контроля операций, на $11,6 млн - за сотни нарушений санкций против России, Белоруссии и Ирана.