Крупнейший в Северной Европе банк Nordea оштрафовали в Дании на $23 млн Финский банк Nordea оштрафовали в Дании на $23 млн

Москва9 ноя Вести.Крупнейший в Северной Европе банк Nordea оштрафовали в Дании на $23 миллиона за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает телеканал TV2.

Городской суд Копенгагена приговорил Nordea к штрафу в размере 155 миллионов крон (примерно $23 миллиона) по делу о нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег сказано в сообщении

Прокуратура требовала оштрафовать банк на 6,6 миллиарда крон ($988 миллионов). Согласно данным, представленным на сайте суда, совершенные преступления относятся к периоду с 2012 по 2015 год. В сообщении отмечается, что банк в ходе судебного процесса виновным себя не признал.

Финская банковская группа Nordea объявила об уходе из России 18 декабря 2020 года, а в апреле 2021 года Центральный банк РФ аннулировал лицензию Нордеа Банка.