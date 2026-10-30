FATF: Болгария, Кот-д’Ивуар, ДР Конго и Монако вышли из "серого списка" FATF исключила Болгарию, Кот-д’Ивуар, ДР Конго и Монако из "серого списка"

Москва30 окт Вести.Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение исключить Болгарию, Кот-д’Ивуар, Демократическую Республику Конго и Монако из так называемого серого списка — перечня стран, находящихся под усиленным мониторингом. Об этом говорится в заявлении организации.

В FATF констатировали, что все четыре государства выполнили планы действий по устранению ранее выявленных стратегических недостатков. В частности, Болгария усовершенствовала механизмы финансового надзора, повысила прозрачность сведений о конечных владельцах компаний и усилила борьбу с отмыванием средств, полученных в результате коррупции и организованной преступности. Кот-д’Ивуар расширил международное сотрудничество в расследовании финансовых преступлений, а ДР Конго укрепила потенциал органов, занимающихся выявлением и преследованием случаев отмывания денег и финансирования терроризма.

Монако, в свою очередь, усилило контроль за подозрительными финансовыми операциями, повысило эффективность судебной системы и расширило практику ареста имущества, предположительно полученного преступным путем.

Болгария находилась в сером списке с октября 2023 года, Кот-д’Ивуар — с октября 2024-го, ДР Конго — с октября 2022-го, а Монако — с июня 2024 года.

Россия, как отмечается, не входит ни в серый, ни в черный список FATF, однако ее членство в организации остается приостановленным с февраля 2023 года. В Росфинмониторинге подчеркивали, что приостановка членства не влечет обязательств и ограничений для финансовых институтов в РФ и за рубежом. В МИД РФ также указывали, что Россия продолжает участвовать в глобальной сети противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. При этом Еврокомиссия в 2025 году включила РФ в список стран с высоким риском отмывания денег, однако, в ООН высоко оценили сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом и реализацию рекомендаций FATF.

FATF — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также оценкой соответствия национальных систем этим стандартам.