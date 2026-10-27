Турция не намерена пускать корабли НАТО в Черное море Yeni Şafak: Турция не даст НАТО усилиться в Черном море

Москва27 окт Вести.США и Франция стремятся расширить свое военное присутствие в Черном море, однако Турция не намерена отказываться от ограничений, предусмотренных Конвенцией Монтре. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила проправительственная газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.

По данным Yeni Şafak, в этом месяце в исключительной экономической зоне Болгарии беспилотники атаковали четыре судна, два из которых затонули. После этих инцидентов София обратилась за помощью к НАТО, запросив, в частности, ракетные комплексы, средства противодействия беспилотникам и воздушное патрулирование.

Издание отмечает, что Анкара поддерживает меры, направленные на укрепление безопасности Болгарии и Румынии. При этом Турция выступает против размещения в Черном море дополнительных военно-морских сил государств, не имеющих выхода к этому региону.

Газета подчеркивает, что Турция придерживается позиции, согласно которой за безопасность в Черном море должны отвечать прежде всего прибрежные страны. По информации издания, США и Франция уже длительное время пытаются нарастить свое присутствие в регионе, однако Анкара не поддерживает эти планы и ссылается на Конвенцию Монтре, которая регулирует проход военных кораблей через турецкие проливы.

Yeni Şafak также указывает, что по мере расширения конфликта вокруг Украины и усиления угроз для торгового судоходства вопрос военного присутствия в Черном море, вероятно, будет подниматься снова.

После начала специальной военной операции на Украине Турция применила положения Конвенции Монтре и закрыла проливы для прохода военных кораблей. Минобороны страны неоднократно заявляло, что такое решение было правильным и помогло сохранить стабильность в регионе.