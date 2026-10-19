РИА Новости: Турция сохранит ограничения для военных кораблей в проливах

Турция не будет смягчать режим прохода военных судов в Черное море РИА Новости: Турция сохранит ограничения для военных кораблей в проливах

Москва19 окт Вести.Турция намерена сохранить действующие ограничения на проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы на фоне обострения ситуации в Черном море. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве.

По словам собеседника агентства, Анкара считает необходимым придерживаться установленного правового режима проливов, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в регионе.

Конвенция Монтре остается ключевым международным механизмом, регулирующим проход военных кораблей, и Турция продолжит выполнять предусмотренные ею обязательства отметил он

Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, устанавливает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы.

Ранее газета Türkiye сообщала о давлении на Анкару со стороны ряда государств НАТО, выступающих за смягчение ограничений на проход военных кораблей.

По информации издания, обсуждение этого вопроса активизировалось на фоне конфликта на Украине и возросших рисков для судоходства в Черном море.