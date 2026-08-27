ЦБ РФ отозвал лицензию на банковские операции у РНКО "Цифровые решения"

Кредитная компания "Цифровые решения" лишилась лицензии на банковские операции ЦБ РФ отозвал лицензию на банковские операции у РНКО "Цифровые решения"

Москва27 авг Вести.Расчетная небанковская кредитная организация (РНКО) "Цифровые решения" была лишена лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующее решение было принято Банком России. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

На официальном сайте ЦБ РФ указано, что "Цифровые решения" неоднократно нарушали предписания Центробанка и федеральное законодательство.

РНКО "Цифровые решения" допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма говорится в тексте

Уточняется, что в организации назначена временная администрация, которая будет действовать до выбора конкурсного управляющего или ликвидатора.

Ранее стало известно, что крупные российские банки в РФ стали задавать больше вопросов своим клиентам-юридическим лицам об операциях с криптовалютами в рамках противодействия отмыванию денег.