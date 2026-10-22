Москва22 окт Вести.Норвежский Суверенный фонд, который служит для инвестирования нефтяных доходов, потерял около 30 миллиардов долларов. Об этом заявил заместитель генерального директора фонда Тронд Гранде, пишет агентство ТАСС.

На данный момент активы фонда оцениваются в 2,3 триллиона долларов.

Рост процентных ставок привел к ухудшению результатов по нашим инвестициям в инструменты с фиксированной доходностью. Доходность по акциям также была близка к нулю, однако между секторами наблюдались значительные различия. Больше всего выросли акции энергетических компаний, в то время как чувствительные к процентным ставкам отрасли, такие как коммунальные услуги и недвижимость, показали снижение пояснил Гранде

В начале сентября стало известно, что норвежский фонд планирует сократить долю казначейских облигаций с 70% до 50%. В первую очередь будут избавляться от облигаций США, на которые приходится 34,1%. Освободившиеся средства направят на покупку активов с большей доходностью.