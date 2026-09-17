Российские вложения в долговые обязательства США в июле снизились до $25 млн

Россия сократила вложения в госдолг США до $25 млн Российские вложения в долговые обязательства США в июле снизились до $25 млн

Москва17 сен Вести.Объем вложений России в государственные облигации США в июле снизился до 25 миллионов долларов против 27 миллионов в июне, следует из опубликованных документов американского Минфина.

На долгосрочные гособлигации пришлось 22 миллиона долларов, на краткосрочные бумаги — 3 миллиона.

Россия начала сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их объем уменьшился с 96 миллиардов долларов до 48,7 миллиарда, а в мае — до 14,9 миллиарда долларов.

Центральный банк России не владеет казначейскими обязательствами США и не участвует в их приобретении. При этом частные лица, компании и корпоративные инвесторы могут покупать американские ценные бумаги через банки, брокеров и дилеров.

По состоянию на июль 2026 года крупнейшим держателем гособлигаций США является Япония с объемом инвестиций около 1,103 триллиона долларов.

В тройку лидеров также входят Великобритания с $998,3 миллиарда долларов и Китай, чьи вложения составляют 618 миллиардов долларов.

Государственный долг США в середине августа впервые преодолел отметку в 40 триллионов долларов.