Объем российских инвестиций в госбумаги США в июне упал до $27 млн

Объем вложений России в госбумаги США в июне сократился до $27 млн Объем российских инвестиций в госбумаги США в июне упал до $27 млн

Москва18 авг Вести.Объем российских вложений в государственные облигации Соединенных Штатов в июне опустился с $29 млн до $27 млн. Соответствующие данные опубликовал Минфин США.

На долгосрочные казначейские бумаги из общей суммы пришлось $23 млн, на краткосрочные – еще $4 млн.

В 2018 году произошло значительное сокращение российских вложений в американские гособлигации. Тогда портфель сократился с $96 млрд до $14,9 млрд.

Президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявил, что компании США за последние четыре года понесли убытки в размере $200 млрд из-за антироссийских санкций. По его словам, уходить с российского рынка никто не хотел.