В Норвегии остановлена работа на 5 газовых месторождениях, экспорт упал на 11%

Аналитик: ЕС теряет 11% поставок из-за ремонта на пяти месторождениях Норвегии В Норвегии остановлена работа на 5 газовых месторождениях, экспорт упал на 11%

Москва25 ноя Вести.Работа на пяти газовых месторождениях в Норвегии приостановлена, что обернулось сокращением экспорта топлива в Европу на 11%. Об этом сообщил швейцарский аналитик Джек Пранделли.

По его словам, на этих объектах проводятся плановые технические работы и ремонт, информация содержится в еженедельном отчете, опубликованном перед началом зимнего сезона.

Норвегия занимает второе место среди поставщиков газа в Евросоюз, уступая только России. Снижение поставок вызвало обеспокоенность на рынке. Специалисты прогнозируют возможное повышение цен на газ, особенно на бирже в Нидерландах. Ситуация может усугубиться истощением запасов в подземных хранилищах, что приведёт к нестабильности.

Представители Министерства нефти и энергетики Норвегии, а также оператора газотранспортной системы Gassco пока не предоставили комментариев. Ожидается, что ремонтные работы займут несколько недель, после чего объемы поставок газа должны восстановиться до прежнего уровня.

Ранее норвежская компания Equinor заключила долгосрочный контракт на поставку природного газа в Германию.