CREA: проблемы с запасами воды для гидроэнергетики возникли в Европе

В Европе забили тревогу из-за проблем с запасами воды для гидроэнергетики CREA: проблемы с запасами воды для гидроэнергетики возникли в Европе

Москва23 ноя Вести.На фоне газового кризиса и наступления холодов европейская энергетика столкнулась с сокращением запасов воды для гидроэлектростанций, говорится в работе Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

После исключительно засушливого года уровень воды в водохранилищах Северной Европы значительно ниже нормы, а на юге Норвегии этим летом он достиг минимума примерно за 30 лет говорится в докладе

Гидроэлектростанции Северной Европы, по словам исследователей, играют важную роль в покрытии пикового спроса на электроэнергию, особенно в зимний период. Сокращение запасов воды ограничивает возможности использования этого источника в периоды повышенного потребления, также это повышает роль ветровой энергетики и газовых электростанций.

Наступление холодов и рост потребности в отоплении только осложняют ситуацию. Сокращение закупок энергоресурсов у РФ стало дополнительным фактором уязвимости европейского энергетического рынка.