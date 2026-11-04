Москва4 ноя Вести.Риски для коммунального сектора Европы из-за слабого заполнения газовых хранилищ невелики, однако под угрозой находится промышленность: Евросоюз решит проблему нехватки газа привычным методом – отключением энергоемких производств. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Риски для коммунального сектора в Европе, конечно, невелики, разве что будет действительно затяжная холодная погода. А вот риски для промышленного сектора действительно существуют. Собственно, у Европейского Союза есть давний метод, как надо бороться с нехваткой газа: нужно просто отключать часть энергоемкой промышленности. Вот это звучит просто, и в моменте выглядит менее опасно, чем, например, каким-то образом мешать работе коммунального сектора заявил Митрахович

Эксперт отметил, что в долгосрочной перспективе такой подход наносит серьезный ущерб экономике Европы, снижая ее конкурентоспособность относительно стран с дешевой энергией.

Если говорить про перспективу, то, конечно, отключение промышленности – это тоже очень вредно, на самом деле, потому что это сокращает экономику стран Европейского Союза. Это приводит к ее падению, дальнейшему [снижению] ее относительной конкурентоспособности. Особенно с теми странами или регионами, где цена на газ, электричество гораздо ниже. Например, в Америке гораздо ниже цена в разы, или в Китае. Так что постепенно экономика Европейского Союза, особенно ее энергоемкая часть, деградирует сказал Митрахович

Ранее стало известно, что на конец октября Европа смогла закачать в подземные хранилища лишь 75,5% необходимых к зиме объемов газа – это наименьшее значение на конец октября за историю наблюдений с 2011 года.