Equinor будет поставлять газ в Германию до конца 2044 года

Equinor подписала долгосрочный газовый контракт с Германией Equinor будет поставлять газ в Германию до конца 2044 года

Москва24 ноя Вести.Норвежская компания Equinor заключила долгосрочный контракт на поставку природного газа в Германию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Equinor.

Equinor будет поставлять природный газ германской компании VNG до конца 2044 года говорится в заявлении компании

В Equinor отметили, что 18-летний контракт станет самым продолжительным для компании со времени сделки 1986 года, заключенной с консорциумом западногерманских компаний.

По условиям договора норвежская компания будет ежегодно поставлять до 1,4 млрд кубометров газа германскому импортеру из Саксонии.

Поставки должны начаться 1 января 2027 года.

Стороны подписали соглашение 24 ноября в Осло.

Ранее аналитики сделали прогноз по поводу цен на газ в Европе и Азии.