Москва24 нояВести.Норвежская компания Equinor заключила долгосрочный контракт на поставку природного газа в Германию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Equinor.
Equinor будет поставлять природный газ германской компании VNG до конца 2044 годаговорится в заявлении компании
В Equinor отметили, что 18-летний контракт станет самым продолжительным для компании со времени сделки 1986 года, заключенной с консорциумом западногерманских компаний.
По условиям договора норвежская компания будет ежегодно поставлять до 1,4 млрд кубометров газа германскому импортеру из Саксонии.
Поставки должны начаться 1 января 2027 года.
Стороны подписали соглашение 24 ноября в Осло.
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