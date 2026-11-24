Москва24 нояВести.Средняя цена газа на хабе TTF в Нидерландах (крупнейшем в европейских странах) в текущем году вырастет на 58% к уровню прошлого года и составит €57,3 (более 5 тысяч рублей) за 1 МВт⋅ч. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ).
В материале сказано, что также эксперты пересмотрели прогнозы на будущий год. Они пришли к выводу, что средняя цена составит €51,2 (около 4,6 тысячи рублей) за 1 МВт⋅ч.
Помимо этого, в публикации говорится, в частности, о росте прогнозируемой цены на газ на азиатском рынке.
Причиной прогнозов названы заполненность подземных хранилищ газа в Европе и ситуация вокруг Ормузского пролива.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что цены на газ в Европе резко выросли после обновления прогнозов погоды.