Названа страна, которая стала главным поставщиком газа в Евросоюз Норвегия стала главным поставщиком газа в Евросоюз

Москва20 авг Вести.Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в Европейский союз (ЕС). Такое заявление сделала представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова на брифинге в Брюсселе.

Мы сейчас главным образом получаем газ из Норвегии и США, из Норвегии немного больше сообщила она

Вместе с тем на днях СМИ со ссылкой на анализ данных Евростата сообщали, что Россия по итогам первого полугодия текущего года заняла второе место после США в общей стоимости импорта газа Европейским союзом с долей 17,6%.

В начале августа стало известно, что цены на газ в Европе взлетели из-за геополитической напряженности.