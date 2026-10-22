Москва22 октВести.Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Тайдон" из-за неуплаты ею обязательных платежей, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Там отмечается, что такое решение принято из-за неспособности "Тайдона" исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение более 14 дней.
По данным ЦБ, НКО "Тайдон" по величине активов занимала 355 место в банковской системе России. Активы "Тайдона", подчеркнули в Банке России, имели крайне низкое качество и не позволяли НКО генерировать необходимый для продолжения деятельности денежный поток, что привело к полной утрате платежеспособности.