"Самолет" столкнулся с техдефолтом при погашении облигаций на 2,5 млрд рублей Девелопер "Самолет" допустил техдефолт при погашении облигаций на 2,5 млрд

Москва29 сен Вести.Девелоперская группа "Самолет" не смогла в срок и в полном объеме исполнить обязательства по погашению облигаций серии БО-П20 на сумму 2,5 миллиарда рублей. Информация об этом содержится в материалах Национального расчетного депозитария (НРД).

Согласно данным НРД, компания должна была провести погашение 28 сентября, однако перечислила средства не полностью — из расчета 269 рублей на каждую облигацию номиналом 1 тысяча рублей. При этом выплата дохода по последнему, двенадцатому купону была произведена в полном объеме.

В "Самолете" пояснили, что частичное погашение связано с техническими причинами.

ГК "Самолет" перевела платежи в Национальный расчетный депозитарий по купону и полностью погасила выпуск БО-П20 28 сентября 2026 года. По техническим причинам на счете НРД часть денег была зачислена 29 сентября 2026 года. По установленной процедуре НРД зафиксирует реестр на следующий рабочий день после зачисления средств говорится в сообщении компании в Telegram-канале для инвесторов

Ранее "Самолет" уже сталкивался с финансовыми трудностями: обсуждалась возможность передачи части бизнеса девелопера под управление Сбербанка в рамках реструктуризации долгов, а в июне компания сокращала корпоративный долг и продавала непрофильные активы на фоне падения спроса и высокой ключевой ставки.