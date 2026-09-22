В "М.Видео" столкнулись с нехваткой оборотных средств Задолженность "М.Видео" перед одним из поставщиков достигла 17 млн рублей

Москва22 сен Вести."М.Видео" испытывает нехватку оборотных средств, из-за чего у компании возникли проблемы с погашением просроченной задолженности перед поставщиками. Об этом коммерческий директор ретейлера Сергей Уваров заявил на "Е-Ритейл форуме", пишет РБК.

Во время форума один из поставщиков сообщил, что "М.Видео" не оплачивает его услуги уже три месяца. По его словам, задолженность достигла 17 млн рублей и продолжает увеличиваться.

Уваров признал наличие проблемы и сообщил, что компания работает над погашением долгов. По его словам, сейчас просроченные обязательства закрываются практически в ручном режиме.

Мы сейчас проходим довольно напряженный период, который называется "недостаток оборотных средств". По плану, по бизнес-модели мы планируем выйти в более адекватное, нормальное состояние уже в течение ближайших одного-двух месяцев сказал Уваров

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