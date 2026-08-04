Меры безопасности усилены в районе одного из складов "М.Видео" в Подмосковье

У одного из подмосковных складов "М.Видео" действуют усиленные меры безопасности Меры безопасности усилены в районе одного из складов "М.Видео" в Подмосковье

Москва4 авг Вести.В районе одного из подмосковных складов "М.Видео" в настоящее время действуют усиленные меры безопасности, сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

Там заверили, что сотрудники компании находятся в безопасности, пострадавших нет, все хранящиеся на партнерских складах товары не пострадали и находятся в сохранности.

В районе одного из складов в Подмосковье в настоящее время действуют усиленные меры безопасности говорится в публикации

В компании заверили, что сообщат всем партнерам маркетплейса "М.Видео" о возобновлении работы склада после снятия ограничений.