Москва17 сен Вести.Сбербанк, являющийся крупнейшим кредитором девелоперской группы "Самолет", рассматривает возможность передать одной из своих структур управление частью бизнеса компании. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника на рынке недвижимости.

По данным издания, вероятнее всего, речь идет о проектах, которые финансирует сам банк. Один из вариантов предполагает вхождение кредитной организации в капитал дочерних структур "Самолета", возводящих жилые комплексы за счет проектного финансирования. Такая схема позволит банку контролировать реализацию проектов, а застройщику — гарантировать покупателям передачу квартир. Кроме того, в залог могут быть переданы активы бенефициаров, не связанные с основным бизнесом группы. Условия реструктуризации займов пока обсуждаются. Сбербанк и "Самолет" на запросы издания не ответили.

В начале февраля "Самолет" обратился в правительство с просьбой о льготном кредите или ином "стабилизационном инструменте" на 50 млрд рублей сроком до трех лет. Средства планировалось направить на рефинансирование задолженности. Акционеры были готовы дополнительно предоставить до 10 млрд рублей и передать блокирующий или более крупный пакет акций с правом обратного выкупа. Однако в конце февраля подкомиссия Минфина не выявила у застройщика критических проблем с выполнением финансовых обязательств и рекомендовала совместно с банками продолжить реализацию проектов, отказав в кредите.

В июне генеральный директор группы Анна Акиньшина назвала 2026 год "годом обязательств" для компании. По ее словам, с февраля девелопер фиксировал падение спроса и снижение продаж год к году, а прибыль испытывала давление из-за высокой ключевой ставки. Для улучшения финансового положения "Самолет" сокращал корпоративный долг, продавал землю и непрофильные активы, а также сдерживал запуск новых проектов. В том же месяце акции компании подешевели на 18% за два торговых дня после решения ЦБ по ставке. Аналитики отмечают высокую долговую нагрузку группы и ее зависимость от ипотеки, на которую приходится более 60% сделок.