Москва10 авг Вести.Компания Private Investment Company Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Limited приобрела 17,58% акций ГК "Самолет". Об этом сообщила пресс-служба застройщика.

Уточняется, что свои ценные бумаги продали наследники сооснователя ГК "Самолет" Михаила Кенина через фонд "Горизонт". В свою очередь Private Investment Company Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Limited находится под управлением Fonte Capital Ltd.

Приобретение пакета акций ПАО "ГК "Самолет", одного из крупнейших девелоперов России, позволит расширить экспозицию фонда на сектор недвижимости пояснил гендиректор Fonte Capital Ержан Мусин

Группа копаний "Самолет" является одним из крупнейших застройщиков в России. Однако в феврале 2026 года девелоперу пришлось обратиться к правительству РФ, чтобы получить господдержку в размере 50 миллиардов рублей.