В Шереметьево повредили бизнес-джет стоимостью более 10 млн долларов Бизнес-джет стоимостью 10 млн долларов повредили при буксировке в Шереметьево

Москва23 июн Вести.Бизнес-джет, который стоит более 10 млн долларов, повредили при буксировке в ангар в Шереметьево. Об этом пишет Baza в MAX.

По данным канала, самолет Bombardier Global Express XRS авиакомпании "Северо-Запад" левой законцовкой стабилизатора столкнулся с вентиляционной шахтой.

От удара по левой плоскости горизонтального стабилизатора самолёта пошла трещина длиной 55 мм. Также началось разрушение статического разрядника, расслоение композитной законцовки длиной 590 мм, появились трещины верхней и нижней панелей говорится в сообщении

Отмечается, что эти разрушения не критические, но потребуют серьезного ремонта длиной в несколько месяцев. Все это время самолет не будет осуществлять рейсы.

Бизнес-джет был выпущен в 2011 году и, как отмечает канал, для российского рынка это редкая модель. Он вмещает до 10 пассажиров. В основном самолет использовался в Китае, однако в конце 2024 года его выкупила российская компания.

До аварии аренда бизнес-джета обходилась в 660 тысяч рублей в час, говорится в публикации.