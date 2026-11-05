Центробанк потребовал изъять документы Euroclear из-за сговора с Еврокомиссией Банк России потребовал провести выемку документов в Euroclear из-за сговора с ЕК

Москва5 ноя Вести.Банк России потребовал изъять документы Euroclear в штаб-квартире в Брюсселе. Причиной стал сговор депозитария с Еврокомиссией и Советом ЕС, пишет бельгийская газета Echo.

Уточняется, что Центробанк в бельгийском суде по коммерческим делам запросил отправку судебного исполнителя в штаб-квартиру Euroclear, где с 2022 года заморожены 210 млрд евро российских активов.

Центральный банк России потребовал провести выемку документов в Euroclear говорится в сообщении

Документы, которые ЦБ потребовал изъять, содержат информацию о взаимодействии депозитария с ЕК и Советом ЕС по вопросу изменения европейского законодательства от 26 июля этого года. Согласно правкам, исполнение в Евросоюзе решений российских судов по санкционным делам было запрещено. Фактически это стало покушением европейских институтов на права юстиции и на принцип равноправного судебного процесса.

Иск ЦБ, по утверждению газеты, предполагает копирование, описание, инвентаризацию и сохранение всех электронных и физических объектов обмена данными за летний период между Euroclear и институтами ЕС.

Ранее бельгийский депозитарий подал кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении исполнения акта о взыскании с него 18,2 трлн рублей по иску Банка России. Арбитражный суд Московского округа оставил жалобу без удовлетворения.