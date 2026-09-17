ЦБ РФ оспаривает в суде ЕС ограничения на признание российских судебных решений

ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на исполнение решений российских судов ЦБ РФ оспаривает в суде ЕС ограничения на признание российских судебных решений

Москва17 сен Вести.Банк России обратился в Общий суд Евросоюза с заявлением, оспаривающим ограничения на признание и исполнение решений российских судов в других странах. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Заявление подано 15 сентября. ЦБ РФ оспаривает положение регламента Совета ЕС, которое позволяет судам стран Евросоюза запрещать российским лицам обращаться за признанием и исполнением отдельных решений российских судов в любых юрисдикциях.

В Банке России считают, что эта норма является попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии и помешать регулятору исполнить решение Арбитражного суда Москвы по иску к Euroclear.

Меры, установленные регламентом, создают несоразмерные ограничения на защиту прав Банка России за пределами Европейского союза, включая применение финансовых санкций за нарушение соответствующих судебных запретов сказано в сообщении

По мнению регулятора, введенные ограничения противоречат принципам доступа к правосудию, правовой определенности и иммунитета государств и центральных банков.

В ЦБ также считают, что предусмотренная регламентом возможность запрещать определенные действия в любых юрисдикциях носит экстерриториальный характер и не может считаться правомерной.

Банк России подчеркнул, что сохраняет за собой все доступные средства правовой защиты в связи с регламентом и другими мерами ЕС и его государств-членов в отношении ЦБ или его активов.