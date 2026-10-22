Москва22 октВести.Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Euroclear на решение о взыскании с него по иску Банка России 18,2 трлн рублей. Об этом сообщается в определении, опубликованном в картотеке арбитражных дел.
Ранее бельгийский депозитарий подал кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта.
Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворенияговорится в сообщении
Жалоба и ходатайство Euroclear поступили в Арбитражный суд Москвы 24 сентября.
Конфликт между сторонами возник после постановления взыскать с Euroclear убытки из-за блокировки российских активов. Бельгийский депозитарий не признает юрисдикцию судов РФ.