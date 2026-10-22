Суд отклонил кассацию Euroclear на взыскание 18,2 трлн рублей по иску ЦБ РФ

Жалобу Euroclear на взыскание 18,2 трлн рублей по иску Банка России отклонили Суд отклонил кассацию Euroclear на взыскание 18,2 трлн рублей по иску ЦБ РФ

Москва22 окт Вести.Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Euroclear на решение о взыскании с него по иску Банка России 18,2 трлн рублей. Об этом сообщается в определении, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Ранее бельгийский депозитарий подал кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта.

Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения говорится в сообщении

Жалоба и ходатайство Euroclear поступили в Арбитражный суд Москвы 24 сентября.

Конфликт между сторонами возник после постановления взыскать с Euroclear убытки из-за блокировки российских активов. Бельгийский депозитарий не признает юрисдикцию судов РФ.