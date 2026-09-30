Москва30 сенВести.Арбитражный суд Московского округа не удовлетворил ходатайство бельгийского депозитария Euroclear, которая просила приостановить исполнение судебного акта по иску Банка России на сумму 18,2 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в картотеке арбитражных дел.
Отмечается, что определение об отказе в приостановлении исполнения судебного акта появилось в открытом доступе 30 сентября.
До этого Арбитражный суд Московского округа принял к производству кассационную жалобу Euroclear по иску ЦБ РФ. Рассмотрение дела назначено на 22 октября в 10:00 мск.
Ранее Euroclear подал в Арбитражный суд Москвы кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта в рамках иска ЦБ РФ на 18,2 трлн рублей. Оба документа поступили в суд 24 сентября. Таким образом, Euroclear стремится обжаловать решение о взыскании с нее 18,2 трлн рублей в пользу Банка России.
В декабре 2025-го Банк России подал в Арбитраж Москвы иск к Euroclear на 18,2 трлн рублей. Поводом стали планы ЕС задействовать замороженные российские активы для финансирования Украины. В сумму иска вошли заблокированные средства и ценные бумаги, а также упущенная выгода. В бельгийском депозитарии Euroclear хранится порядка 180 млрд евро российских денег.
15 мая 2026 года суд удовлетворил требования ЦБ РФ о взыскании 18,2 трлн рублей с Euroclear Bank. Уже 20 мая Банк России обратился в Арбитраж с ходатайством о немедленном исполнении этого решения. Euroclear, в свою очередь, попытался обжаловать немедленное взыскание указанной суммы.