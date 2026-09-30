Суд отклонил ходатайство Euroclear о приостановке взыскания 18,2 трлн рублей Ходатайство Euroclear о приостановке взыскания по иску Центробанка РФ отклонили

Москва30 сен Вести.Арбитражный суд Московского округа не удовлетворил ходатайство бельгийского депозитария Euroclear, которая просила приостановить исполнение судебного акта по иску Банка России на сумму 18,2 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Отмечается, что определение об отказе в приостановлении исполнения судебного акта появилось в открытом доступе 30 сентября.

До этого Арбитражный суд Московского округа принял к производству кассационную жалобу Euroclear по иску ЦБ РФ. Рассмотрение дела назначено на 22 октября в 10:00 мск.

Ранее Euroclear подал в Арбитражный суд Москвы кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта в рамках иска ЦБ РФ на 18,2 трлн рублей. Оба документа поступили в суд 24 сентября. Таким образом, Euroclear стремится обжаловать решение о взыскании с нее 18,2 трлн рублей в пользу Банка России.

В декабре 2025-го Банк России подал в Арбитраж Москвы иск к Euroclear на 18,2 трлн рублей. Поводом стали планы ЕС задействовать замороженные российские активы для финансирования Украины. В сумму иска вошли заблокированные средства и ценные бумаги, а также упущенная выгода. В бельгийском депозитарии Euroclear хранится порядка 180 млрд евро российских денег.

15 мая 2026 года суд удовлетворил требования ЦБ РФ о взыскании 18,2 трлн рублей с Euroclear Bank. Уже 20 мая Банк России обратился в Арбитраж с ходатайством о немедленном исполнении этого решения. Euroclear, в свою очередь, попытался обжаловать немедленное взыскание указанной суммы.