Москва2 авг Вести.Банк Capital One ответил на иск, поданный в связи с решением закрыть банковские счета компании Trump Organization несколько лет назад. Там заявили, что решение о закрытии счетов было принято в связи с проверкой специалистами по борьбе с отмыванием денег (AML), пишет агентство Reuters.

Банк просит отклонить иск Trump Organization, утверждая, что счета были закрыты после многомесячной проверки, проведенной специалистами по борьбе с отмыванием денег в соответствии с банковской политикой и нормативными указаниями.

В Reuters отмечают, что это первый случай, когда банк официально связал опасения по поводу отмывания денег с семейным бизнесом президента США Дональда Трампа.

Trump Organization подала иск в 2025 году, заявив, что банк закрыл более 300 связанных с компанией счетов по политическим мотивам после беспорядков у Капитолия в январе 2021 года. В Capital One эти обвинения отвергли, назвав их необоснованными.