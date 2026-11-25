Дефицит ликвидности банков РФ с начала года вырос в 6,6 раза "Ведомости": дефицит ликвидности банков вырос с 587 млрд до 3,86 трлн рублей

Москва25 ноя Вести.Структурный дефицит ликвидности российского банковского сектора с начала 2026 года вырос в 6,6 раза, с 587 млрд 1 января до 3,86 трлн рублей 24 ноября. Об этом пишут в среду "Ведомости", ссылаясь на собственные подсчеты, сделанные на базе данных Банка России.

Согласно пояснению издания, это означает, что с учетом свободных остатков на корсчетах сверх обязательных резервов банки привлекают у ЦБ больше денег, чем размещают у него.

Четыре раза в конце января и начале февраля сектор оказывался в профиците. Но начиная с 5 февраля регулятор отмечал дефицит на каждую отчетную дату. Среднемесячное значение показателя росло девять месяцев подряд: со 142 млрд рублей в феврале до 1,93 трлн рублей в июне и 3,93 трлн рублей в ноябре (данные на 24-е число). Пиковой отметки с начала года дефицит достигал 20 ноября, составив 4,11 трлн рублей.

По прогнозу Банка России, к концу 2026 года структурный дефицит ликвидности окажется в диапазоне 4-5,2 трлн рублей. В сентябре регулятор пересмотрел оценку в сторону увеличения на 1,6 трлн рублей, поскольку ранее ожидал 2,4-3,6 трлн рублей. Причиной корректировки стал в основном рост спроса на наличные деньги.

Главным источником покрытия нехватки ликвидности остаются кредиты ЦБ, отметили "Ведомости". Долг кредитных организаций перед регулятором с начала года вырос на 42,2%, до 7,93 трлн рублей, тогда как средства банков на депозитах в ЦБ уменьшились на 19,8%, до 3,87 трлн рублей. Остатки на корсчетах прибавили 3% и составили 6 трлн рублей, однако практически целиком это обязательные резервы. Сумма сверх их усредняемой части на 24 ноября равнялась 450 млрд рублей, что на 13,3% ниже показателя на начало года (519 млрд рублей).

Накануне стало известно, что ЦБ подключат к налоговому контролю за доходами граждан.