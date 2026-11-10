Минфин оценил дефицит бюджета за январь-октябрь 2026 года в 5,2 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-октябрь 2026 года составил ₽5,2 трлн Минфин оценил дефицит бюджета за январь-октябрь 2026 года в 5,2 трлн рублей

Москва10 ноя Вести.Дефицит федерального бюджета России за январь-октябрь 2026 года составил 5,2 трлн рублей, сообщается в материалах на сайте Министерства финансов РФ.

Как отмечается в сообщении, увеличение расходов на финансирование ключевых приоритетов в совокупности с сокращением базовых нефтегазовых доходов потребовало отклонения от целевых параметров структурного баланса.

Дефицит на первичном структурном уровне в текущем году ожидается в пределах -1,8% ВВП говорится в материале

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-октябре 2026 года составил 33 176 млрд рублей, что на 11% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года.

Объем расходов по итогам 10 месяцев составил 38,4 трлн рублей, что выше показателей предыдущего года на 13,4%.

В Минфине уточнили, что при этом расширение структурного дефицита в текущем году финансируется преимущественно не прибегая к дополнительным заимствованиям на рынке ОФЗ, которые ограничены в пределах 1 трлн рублей. Это призвано смягчить ситуацию с доступностью кредитных ресурсов для внебюджетного сектора и поддержать стабильность на финансовых рынках.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что средний плановый дефицит бюджета России на ближайшие три года составит 2% ВВП, что является небольшим показателем с учетом стоящих перед РФ глобальных задач.