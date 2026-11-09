Минфин: объем ФНБ в октябре вырос на 70,7 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния России превысил 13 трлн рублей Минфин: объем ФНБ в октябре вырос на 70,7 млрд рублей

Москва9 ноя Вести.Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России по итогам октября 2026 года увеличился на 70,7 млрд рублей и достиг 13,06 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

По данным ведомства, на 1 ноября размер фонда составил 5,6% прогнозируемого на 2026 год ВВП. В долларовом выражении его объем достиг 162,1 млрд долларов.

При этом ликвидная часть ФНБ за месяц сократилась с 3,8 трлн до 3,6 трлн рублей. На начало ноября она составляла 1,5% прогнозируемого ВВП или 44,4 млрд долларов.

В Минфине также сообщили, что совокупный расчетный доход от размещения средств фонда на валютных счетах в Банке России за период с 15 декабря 2025 года по 31 октября 2026 года составил 87,5 млн долларов (7,1 млрд рублей).

Курсовая разница по валютным активам ФНБ и переоценка золота, в которое вложены средства фонда, за январь – октябрь достигла 162,9 млрд рублей.

По состоянию на 1 ноября на счетах ФНБ в Банке России находились 182,4 млрд китайских юаней, 131,7 тонны золота и 344,5 млн рублей.

Ранее вице-премьер – глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что дефицит российского бюджета в следующем году составит 2,2% ВВП.