"Автостат": за 10 месяцев 2026 года в Россию ввезли 71 автомобиль старше 30 лет

"Автостат" зафиксировал рост импорта автомобилей старше 30 лет в Россию "Автостат": за 10 месяцев 2026 года в Россию ввезли 71 автомобиль старше 30 лет

Москва13 ноя Вести.По итогам первых десяти месяцев 2026 года в Россию ввезли 71 автомобиль старше 30 лет. Об этом заявил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Уточняется, что за весь 2025 год было продано 62 машины старше 30 лет.

За 10 месяцев 2026 года в Россию импортировали 71 легковой автомобиль старше 1996 года выпуска написал Целиков в своем Telegram-канале

По данным эксперта, наибольшее количество ввезенных машин пришлось на Mercedes-Benz (24 единицы) и BMW (16 машин). Далее следуют автомобили марок Toyota (5), Honda (4), Porsche и Volkswagen (по 3). В Россию также импортировали автомобили еще 11 марок, в том числе ВАЗ-2101, ГАЗ-24 и ЗАЗ-965.

Среди отдельных моделей автомобилей лидером стал Mercedes-Benz E-класса (10 единиц). За ним следуют BMW 3-й серии и Mercedes-Benz S-класса (по 8 машин). Целиков заверил, что Минпромторг РФ готовит изменения в механизм уплаты утилизационного сбора, в том числе в порядок освобождения от него автомобилей старше 30 лет. Однако, в случае принятия изменений для получения льготы потребуется подтверждать статус автомобиля как культурной ценности.

10 ноября сообщалось, что импорт подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию в октябре 2026 года сократился на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.