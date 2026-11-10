В России резко сократились поставки подержанных иномарок из Южной Кореи Импорт РФ подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи упал в 6,5 раза

Москва10 ноя Вести.Импорт подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию в октябре 2026 года сократился на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем поставок составил 2,1 тысячи машин против 13,8 тысячи годом ранее, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Если минувший октябрь сравнивать с прошлым годом, то импорт из Южной Кореи рухнул в 6,5 раз: с 13,8 тысячи единиц до 2,1 тысячи (-85%) написал он в Telegram-канале

Всего за октябрь в страну ввезли около 34 тысяч легковых автомобилей с пробегом - на 43% меньше, чем за тот же месяц 2025 года. Тогда объем импорта достиг почти 60 тысяч машин, установив рекорд.

Заметное снижение поставок также зафиксировано через Грузию и Белоруссию: в 5,5 и 3,5 раза соответственно.

По сравнению с сентябрем 2026 года импорт подержанных автомобилей сократился на 5%, уточнил Целиков.

Ранее директор Автостата назвал, какие подержанные автомобили чаще всего ввозят из КНР.