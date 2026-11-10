Продажи автомобилей XCite в России обвалились на 97% за год

Продажи XCite в России практически остановились: за месяц реализовали 56 машин Продажи автомобилей XCite в России обвалились на 97% за год

Москва10 ноя Вести.Продажи автомобилей марки XCite в России резко сократились. В октябре 2026 года на учет поставили всего 56 машин - на 97% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, когда было зарегистрировано 1 687 автомобилей, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

За январь - октябрь россияне приобрели 1 121 автомобиль XCite. Это на 89% меньше прошлогоднего результата за тот же период, составлявшего около 11,1 тысячи машин.

Всего с момента запуска продаж в России реализовали 19,5 тысячи автомобилей этой марки. По оценке Целикова, с учетом объемов производства товарные запасы XCite в стране не превышают 200 экземпляров.

Выпуск автомобилей осуществлялся на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге с апреля 2024-го по май 2025 года. Под брендом XCite производили перелицованные модели Chery Tiggo, которые продавались через дилерскую сеть Lada. В мае 2025 года проект был закрыт.

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