Москва13 октВести.В сентябре 2026 года марка "Амберавто" не реализовала в России ни одной машины. Об этом сообщил канал в мессенджере MAX "Китайские автомобили" со ссылкой на данные "Автостат Инфо".
Сообщается, что в начале осени на учет не было поставлено ни одного электрического седана модели А5.
Между тем, в июле было реализовано 3 экземпляра, в августе – одинговорится в публикации
"Амберавто" – это российский автомобильный бренд, созданный калининградским заводом "Автотор". Ориентировочная стоимость нового "Амберавто A5" составляет около 3,4–3,6 млн рублей. С учетом господдержки приобрести электрокар можно за 2,5 млн.