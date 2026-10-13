Марка "Амберавто" не продала в России ни одной машины в сентябре 2026 года

Россияне в сентябре не купили ни одной машины "Амберавто" Марка "Амберавто" не продала в России ни одной машины в сентябре 2026 года

Москва13 окт Вести.В сентябре 2026 года марка "Амберавто" не реализовала в России ни одной машины. Об этом сообщил канал в мессенджере MAX "Китайские автомобили" со ссылкой на данные "Автостат Инфо".

Сообщается, что в начале осени на учет не было поставлено ни одного электрического седана модели А5.

Между тем, в июле было реализовано 3 экземпляра, в августе – один говорится в публикации

"Амберавто" – это российский автомобильный бренд, созданный калининградским заводом "Автотор". Ориентировочная стоимость нового "Амберавто A5" составляет около 3,4–3,6 млн рублей. С учетом господдержки приобрести электрокар можно за 2,5 млн.