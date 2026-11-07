Москва7 нояВести.Корпорация Toyota не планирует официально возобновлять поставки автомобилей на рынок России, заявила порталу Autonews.ru представитель подразделения Toyota в России Евгения Ларина.
В данный момент мы не планируем возобновление поставок автомобилейсказала она
При этом, как отметили журналисты, Toyota впервые с февраля 2022 года стала активна в российских соцсетях и проводит встречи с представителями крупных дилерских сетей России.
Ранее стало известно, что Toyota, несмотря на уходе с рынка России, продолжает зарабатывать и оформлять товарные знаки в РФ. По сведениям РИА Новости, корпорация смогла наладить параллельный ввоз своих автомобилей через дочернюю структуру.
Toyota официально ушла с российского рынка в 2022 году. Год спустя она продала машиностроительную площадку в Санкт-Петербурге вместе с другими активами госпредприятию НАМИ. Сделка не предусматривала опциона на обратный выкуп.