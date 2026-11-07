В Toyota высказались по поводу возможного возвращения на российский рынок Toyota исключила официальное возвращение на российский рынок

Москва7 ноя Вести.Корпорация Toyota не планирует официально возобновлять поставки автомобилей на рынок России, заявила порталу Autonews.ru представитель подразделения Toyota в России Евгения Ларина.

В данный момент мы не планируем возобновление поставок автомобилей сказала она

При этом, как отметили журналисты, Toyota впервые с февраля 2022 года стала активна в российских соцсетях и проводит встречи с представителями крупных дилерских сетей России.

Ранее стало известно, что Toyota, несмотря на уходе с рынка России, продолжает зарабатывать и оформлять товарные знаки в РФ. По сведениям РИА Новости, корпорация смогла наладить параллельный ввоз своих автомобилей через дочернюю структуру.

Toyota официально ушла с российского рынка в 2022 году. Год спустя она продала машиностроительную площадку в Санкт-Петербурге вместе с другими активами госпредприятию НАМИ. Сделка не предусматривала опциона на обратный выкуп.