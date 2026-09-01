Москва1 сен Вести.Сервис по продаже подержанных автомобилей CarPrice временно приостановил выплаты клиентам и партнерам. Как сообщает РБК, компания объяснила это "изменениями в структуре управления", пообещав возобновить платежи в течение ближайшей недели с учетом начисления компенсации за время задержки по ставке рефинансирования.

Компания CarPrice, основанная в 2014 году, специализируется на проведении онлайн-торгов для покупателей автомобилей с пробегом со всей России. В конце марта 2026 года по решению Тверского суда Москвы сервис перешел в собственность государства, а в апреле 100% долей юридического лица компании — "Селаникар" — были переданы госкорпорации "Ростех".