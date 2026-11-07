Sony подала заявку на регистрацию в РФ логотипа и названия PlayStation

Sony хочет зарегистрировать в России PlayStation Sony подала заявку на регистрацию в РФ логотипа и названия PlayStation

Москва7 ноя Вести.Японская компания Sony 28 октября подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака PlayStation. При этом компания намерена получить патентную защиту как на название, так и на логотип, сообщает ТАСС.

Две заявки на регистрацию товарных знаков подала "Сони интерэктив энтертейнмент инк".

Товарные знаки планируется зарегистрировать по трем классам (№9, 28, 41) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди которых видеоигры, наушники, VR-шлемы, игровые приставки, портативные устройства для видеоигр, контроллеры, а также игровые онлайн-услуги и развлекательные услуги перечисляет агентство

Работу PlayStation Store в РФ Sony приостановила в 2022 году. Тогда же были остановлены поставки консолей и игр. При этом в России продолжает действовать основное российское юридическое лицо "Сони электроникс", хотя российское подразделение Sony Mobile Communications - компания "Сони мобайл коммюникейшнз рус" – самоликвидировалось в 2025 году.

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