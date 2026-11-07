Москва7 ноя Вести.Шведский Volvo Trademark Holding AB зарегистрировал в России новый товарный знак Volvo Penta. Исключительное право на него зарегистрировано до декабря 2035 года. Под новой маркой можно выпускать грузовой транспорт и сельскохозяйственную технику, детали для машин и водный транспорт, отмечает Газета.ru со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile.

Также под новым брендом Volvo, зарегистрированным в Роспатенте, можно оказывать услуги по ремонту и обслуживанию всей этой техники.

Volvo Penta входит в состав шведского концерна Volvo Group и занимается созданием, производством и сервисным сопровождением судовых и промышленных силовых установок отмечает издание

Дочерняя компания Volvo появилась в 1907 году в шведском Шевде. На ее заводе был создан первый судовой двигатель B1. А спустя два десятилетия компания получила заказ на двигатели внутреннего сгорания для первого легкового автомобиля Volvo.

Volvo Penta стала частью Volvo Group в 1935 году. Компания приостановила официальные поставки в Россию в 2022 году. Минпромторг в сентябре 2023 года сообщил о передаче российских активов Volvo местному инвестору: АО "АМО" приобрела АО "Вольво Восток", бывший завод Volvo Trucks в Калуге и компанию "Вольво Компоненты".

В октябре 2026 года пресс-служба Volvo Cars заявила о сокращении 2500 рабочих мест на заводах. 2 тысячи рабочих будут уволены на шведских предприятиях компании.