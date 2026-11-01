Компания Audi зарегистрировала товарный знак в России Компания Audi зарегистрировала свой товарный знак спортивных автомобилей в РФ

Москва7 ноя Вести.Немецкая автокомпания Audi зарегистрировала в России товарный знак своей линейки спортивных автомобилей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

Согласно документу, в июле 2025 года компания направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака. В ноябре ведомство одобрило ее, утвердив срок правовой охраны до 2035 года.

Audi является дочерней структурой немецкого автоконцерна Volkswagen. Производственные площадки бренда расположены в Германии, ряде европейских стран, а также в Китае, Индии, Бразилии и Мексике.

Версия Audi S (Sport) представляет собой спортивную модификацию моделей из A‑серии, которая отличается улучшенными характеристиками.

Ранее стало известно, что южнокорейская компания Samsung зарегистрировала в России два товарных знака для последующей продажи телевизоров и компьютерных дисплеев.