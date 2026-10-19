Valentino сможет продавать в РФ парфюмерию и косметику Valentino зарегистрировал в России товарные знаки

Москва19 окт Вести.Итальянский люксовый бренд Valentino, приостановивший деятельность в России в 2022 году, зарегистрировал в стране товарные знаки названия и логотипа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявки на регистрацию компания "Валентино С. П. А." подала из Италии в феврале 2026 года. Ведомство зарегистрировало товарные знаки по третьему классу Международной классификации товаров и услуг.

Регистрация позволяет бренду использовать товарные знаки для продукции по уходу за лицом и телом, включая кремы, мыло, шампуни, пены для ванны, средства для укладки волос и парфюмерию.