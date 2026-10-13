Givenchy и Yves Saint Laurent зарегистрировали товарные знаки в России

Yves Saint Laurent и Givenchy зарегистрировали товарные знаки в России Givenchy и Yves Saint Laurent зарегистрировали товарные знаки в России

Москва13 окт Вести.Французские дома моды Givenchy и Yves Saint Laurent зарегистрировали товарные знаки в России, отмечает Роспатент.

Российская дочерняя компания Givenchy зарегистрировала свой логотип 8 октября 2026 года, исключительные права на него действуют до 9 января 2035 года​​​.

Компания сможет продавать под логотипом одежду, аксессуары, ювелирные изделия и другие товары.

Российская компания "Ив Сэн Лоран Парфюмс" зарегистрировала свой логотип 8 октября 2026 года, он действует до 18 марта 2035 года. Компания сможет продавать под этим товарным знаком только косметику.

Французский бренд Givenchy принадлежит холдингу LVMH, а Yves Saint Laurent - корпорации Kering. Обе компании ушли из России в 2022 году.