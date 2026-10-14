Москва14 октВести.Немецкий производитель спортивной одежды, тренажеров и оборудования Adidas зарегистрировал в России товарный знак сроком до 2035 года, сообщает Роспатент.
В июле 2025 года компания подала заявку на регистрацию товарного знака в виде фирменного логотипа Adidas.
В октябре 2026 года Роспатент принял решение о регистрации логотипа сроком до 2035 года.
Теперь Adidas может продавать в России обувь, одежду, головные уборы, ювелирные изделия, часы, наушники, сумки, а также оказывать услуги по импорту и экспорту товаров.
Adidas AG основана в 1924 году Адольфом Дасслером. Компания ушла из России в марте 2022 года.