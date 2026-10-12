Суд сохранил правовую охрану товарных знаков Tommy Hilfiger в России Суд отказал предпринимателю в аннулировании брендов Tommy Hilfiger в РФ

Москва12 окт Вести.Суд по интеллектуальным правам (СИП) окончательно отклонил требование предпринимателя Артура Рахмана о прекращении правовой охраны трех товарных знаков Tommy Hilfiger в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Президиум СИП оставил без изменений июльское решение первой инстанции, отказав в удовлетворении кассационной жалобы предпринимателя.

Рахман обратился в суд в июле 2025 года с иском к нидерландской компании Tommy Hilfiger Licensing. Он требовал аннулировать регистрацию двух международных и одного российского товарных знаков, утверждая, что правообладатель не использует их на территории России более трех лет.

При этом предприниматель сам подал в Роспатент заявку на регистрацию обозначения Tommy Hilfiger в качестве собственного товарного знака. Этим он обосновывал свою заинтересованность в судебном разбирательстве.

Суд первой инстанции счел действия истца попыткой воспользоваться известностью чужого бренда и признал их недопустимыми.

Ранее стало известно, что шведский автопроизводитель Volvo, ушедший из России в 2022 году, зарегистрировал в стране свой товарный знак до 2035 года.