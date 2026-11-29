Москва29 ноя Вести.Автоконцерн Volvo продлил срок действия исключительного права на три одноименных товарных знака для автомобилей и оборудования, транспорта, услуг по их ремонту и техобслуживанию. Информацию об этом предоставил ТАСС.

В материале агентства сказано, что срок действия товарных знаков Volvo, "Волво" и "Вольво" продлен по сентябрь 2036 года.

Товарные знаки зарегистрированы по 42 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые связаны с автомобилями, оборудованием, двигателями, электроникой и т.д.

Volvo – шведская компания, которая производит коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование. Основана в 1915 году. Приостановила действительность в России в феврале 2022-го. По данным ТАСС, активы концерна были переданы инвестору из России.