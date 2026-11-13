Москва13 ноя Вести.Российский автопроизводитель АвтоВАЗ зарегистрировал в стране товарный знак Tezis. Об этом следует из данных Роспатента.

Согласно документу, заявка была подана в Роспатент в июне текущего года, а в ноябре ведомство приняло положительное решение сроком до 2036 года. Под этим товарным знаком компания сможет продавать в России автомобили, запчасти и аксессуары к ним.

Ранее сообщалось, что "Черноголовка" подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Cola Protein (протеиновая кола).